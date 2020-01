1 ene 2020

¿Está cambiando algo dentro de Malú? Y no nos referimos a ese embarazo que confirmó, tras dos meses de rumores y especulaciones, el pasado 4 de diciembre, sino al hecho de que, últimamente, hay demasiada actividad en su Instagram. Y con referencias a aspectos íntimos de su vida.

Sí, es cierto que la cantante eligió una foto subida a un escenario como la última de 2019 para su red social, pero las palabras que acompañan a la instantánea, hablan claramente del momento personal que está atravesando. De la felicidad inmensa que le produce "crear vida". Vamos, que este va a pasar a ser uno de sus años favoritos por todo lo bueno que le deja.

Miro hacia este nuevo año con todo lo aprendido en mis manos"

"Me quedo con esta imagen del 2019 que tantas sonrisas me ha sacado hasta en los momentos no tan buenos... Un año lleno de sentimientos contrapuestos, momentos preciosos y momentos muy difíciles...", comienza la artista, que hay que recordar que lo ha pasado mal con una lesión de tobillo y que tuvo que arropar a su pareja, Albert Rivera, tras el batacazo electoral. Por no hablar de la presión a la que ha estado sometida por los medios justamente por esa relación que saltó a la palestra en febrero.

"Pero cierro este año con una de las cosas más bonitas que me podía traer la vida, crear vida... Ahora miro hacia este nuevo año con todo lo aprendido en mis manos, con toda la fuerza y las ganas deseando que os traiga lo mejor y mucha salud, que con salud no hay nada que se nos ponga por delante", prosigue antes de rematar: "¡Os quiero mi gente! Feliz 2020".