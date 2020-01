28 ene 2020

Ha necesitado casi ocho meses, pero ya está preparada para hacer frente a las preguntas sobre su última ruptura sentimental. Irina Shayk ha concedido una entrevista a la edición británica de 'Vogue' y en ella ha hablado, por primera vez, del punto y final de su historia de amor con Bradley Cooper, para el que tiene piropos y palabras de elogio.

La modelo dice sentirse "muy afortunada" por haber podido ser parte de la vida del actor, y añade que cree "que hemos tenido mucha suerte de experimentar lo que teníamos el uno con el otro". Unas palabras tras las que reconoce que, ahora, sin él, esta explorando un terreno nuevo, pero sin nostalgia del pasado.

Dos grandes personas no tienen que hacer una buena pareja"

"En todas las buenas relaciones traes lo mejor y lo peor, es solo la naturaleza de un ser humano", reflexiona Irina, que añade al respecto: "Dos grandes personas no tienen que hacer una buena pareja". Unas declaraciones con las que deja en muy buen lugar a Cooper, a pesar de que las hipótesis apuntaban a que la ruptura se había producido por culpa de que Lady Gaga se había convertido en la tercera en discordia.

Shayk también se ha pronunciado sobre lo complicado que es conciliar el trabajo con su papel como madre soltera. "Es difícil encontrar un equilibrio entre ser madre soltera y ser una mujer trabajadora y proveedora", explica antes de continuar: "Creme, hay días en que me despierto y pienso: 'Dios mío, no sé qué hacer, me estoy desmoronando'".

Precisamente la soledad que sintió en la crianza de su hija durante el tiempo que Cooper estuvo rodando 'Ha nacido una estrella', podría ser uno de los motivos que les llevó a terminar con la relación. Al menos, así lo aseguró hace tiempo una fuente cercana a la expareja a la revista 'People'.