3 feb 2020

Fin de semana de sentimientos a flor de piel y lágrimas en el mundo del corazón. Rocío Carrascolo hacía ante la prensa. María Teresa Campos en el plató de 'Sábado Deluxe' al hablar del fin de su relación con Edmundo Bigote Arrocet. Y la menor de las hijas de esta última, Carmen Borrego, hacía lo propio en 'Viva la vida', donde colabora.

Fue ayer. Cuando le pusieron esas imágenes de María Teresa rompiéndose y dejando claro que no tenía del todo superada esa ruptura que, tal y como ella misma desveló vía exclusiva, se produjo vía WhatsApp. No pudo evitar emocionarse y derrumbarse, como había hecho María Teresa.

"Hubo momentos de la entrevista en los que se me encogió el corazón", decía ante sus compañeros del programa que presenta Emma García. "Ayer me percaté de que no lo tiene tan superado", era entonces cuando se le caían las lágrimas al reconocer el sufrimiento por el que está pasando su madre desde que recuperó su soltería.

Mi hermana y yo hemos estado muy preocupadas"

"Tanto mi hermana como yo hemos estado muy preocupadas. Cuando una ruptura es tan traumática como ha sido esta, piensas incluso que se va a poner mala", había relatado justo antes Carmen, pronunciando unas palabras que coincidían con lo que pudimos ver en ese mismo plató el día que María Teresa envió el comunicado dando la noticia y que se encargó de leer Terelu.

Carmen asegura que el momento más doloroso dentro de todo este proceso fue cuando María Teresa fue a recoger a Bigote a la estación de tren y este no apareció. La comunicadora fue a casa de la propia Carmen y lloraron "desconsoladamente". Y añadía: "Ella no tiene muy claro ahora mismo el sentimiento. Hay momentos en los que le echa de más, y momentos en los que le echa de menos".

Estas declaraciones llaman la atención, puesto que María Teresa bromeó en 'La Resistencia' con el hecho de que no había vuelto a saber de él e igual había que hacerle un funeral al estilo de los que se hacen en Movistar+. También porque esta dijo que la puerta estaba cerrada a cal y a canto a una posible reconcliación y, ahora, no tiene los sentimientos aclarados...