5 feb 2020

Que Rocío Carrasco no iba a llamar a Rosa Benito para tomar un café es algo que teníamos claro desde hace mucho. Ni antes de esas declaraciones ante la prensa de la primera de ellas hace unos días ni ahora. Rosa ha demostrado tener un enorme cariño hacia Rocío Flores y Gloria Camila Ortega, y eso la sitúa en un bando claro.

Así las cosas, nos quedaba por saber la opinión de Rosa sobre esas declaraciones de Rocío a finales de la pasada semana en 'Sálvame', donde se rompía en llanto al dar pequeñas píldoras sobre su soledad y su verdad sobre cómo es la relación con su hija. Lo hacía en el marco de la presentación del musical sobre su madre, 'Que no daría yo por ser Rocío Jurado'.

Precisamente ese fue el punto que aprovechó la ex de Amador Mohedano para atacar a la que, durante su matrimonio con este, fue su sobrina. "Entiendo que Rocío hable. Está en todo su derecho. Ella está vendiendo ahora un producto y está promocionando", decía en 'Ya es mediodía', haciendo hincapié en que todo esto tan solo es parte de una estrategia para vender ese espectáculo.

"Cuando tiene un evento importante, sí habla", subrayaba una vez más antes de justificar que ella también puede manifestarse sobre La más grande cuando le venga en gana: "Si yo quiero hablar de mi cuñada Rocío, yo estoy en todo mi derecho, porque Rocío ha estado en mi vida, y yo cuento mi vida".

"Tenemos derecho los demás a hablar. No he hablado nunca de nada ni de nadie, estando en una posición muy mal, pero afortunadamente ahora estoy bien, tengo al menos salud y un buen trabajo", proseguía antes de zanjar: "Si yo hablo de mi vida, no me estoy subiendo al carro de nadie".

Una muesca más en la interminable batalla que Carrasco libra contra el resto de su familia y en la que Rosa se ha pronunciado de manera beligerante en los últimos meses.