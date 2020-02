13 feb 2020

Fue la audiencia de 'La isla de las tentaciones' quien alarmó a Susana Molina. Durante una de las hogueras en el 'reality', se le notaba un bulto en la garganta que hizo que varios médicos y enfermos de tiroides se pusieran en contacto con ella para recomendarle que se hiciera un chequeo.

Al igual que hace un par de semanas compartió su preocupación por su salud, ahora ha querido contar a sus 'followers' que todo quedó en una alarma, que tiene los resultados de los análisis y los exámenes médicos y que su tiroides está en perfecto estado de revista.

Ha sido en sus 'stories' de Instagram donde ha comentado: "No tengo ningún tipo de problema en el tiroides. Lo tengo todo bien, es por mi constitución que se me nota un poco más". Y ha añadido: "Ahora no se me ve tanto, pero en la época de la isla perdí mucho. Estoy perfecta, simplemente lo tengo más grande de lo normal, pero porque soy así".

Con la gala final del concurso emitida y esa ruptura con Gonzalo Montoya (todas las parejas que han terminado tras su paso por la isla) más que confirmada, Susana se quita un peso de encima con esta noticia llegada directamente del hospital. Una cosa menos por la que preocuparse y que le deja más tiempo para tener la cabeza en sus tareas como 'influencer'.