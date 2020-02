12 feb 2020

No por el mismo motivo que sus compañeras de programa, Susana Molina se ha convertido en una de las absolutas protagonistas del realty show. 'La isla de las tentaciones' ha supuesto para la que fue ganadora de 'Gran Hermano' un cambio radical en su vida y no solo por haber terminado su relación, si no también por otras cosas como el haber descubierto que tiene una enfermedad. Su paso por el programa también le ha influido en su papel como influencer, ya que el número de sus 'followers' ha aumentado notablemente y sus looks son aún más alabados. Entre sus últimas publicaciones de Instagram, Susana nos ha descubierto un vestido de H&M que ya hemos añadido a nuestras 'wishlist'.

En medio de toda la polémica por el último capítulo de 'La isla de las tentaciones' en el que Susana terminaba con Gonzalo, la influencer ha querido mantenerse algo alejada de las redes para llevar de la mejor manera posible estos momentos tan duros. Sin embargo, no ha dejado de compartir algunos de sus mejores estilismos entre los que se encuentra este vestido de H&M. Se trata de un diseño mini y drapeado que enseñó hace unos días y que es ideal para esta primavera por su estampado floral.

Un vestido beige con flores difuminadas en tonos verdes y malvas que cuesta 39,99 euros y que también puedes comprar en color lila y flores más pequeñas. El corte de la prenda es de esos que gustan mucho porque sienta genial gracias al drapeado de la falda que disimula las curvas y el volumen de los hombros que arma la figura. Es entallado y tiene el cuello elevado, lo que consigue un efecto estilizador perfecto.

Además, es un vestido súper ponible ya que puedes usarlo con sandalias de tacón y obtener un look de invitada muy sexy, pero que también puedes llevar como ha hecho Susana y conjuntarlo con botas cowboy para conseguir un outfit más casual. ¡Incluso es posible llevarlo con 'sneakers'! ¿Algo mejor que un vestido que siente bien, sea ponible y además sea low cost?