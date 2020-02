15 feb 2020

Ni Nagore Robles ni Sandra Barneda estaban cerradas a una posible reconciliación tras su ruptura, algo que ha quedado patente con unas imágenes en las que la pareja aparecía paseando por Madrid.

Ahora, las dos han reaparecido juntas en un plató de televisión en el día de San Valentín y, aunque su encuentro ha sido debido a motivos profesionales, ambas han mostrado una complicidad que delataba el dulce momento que están atravesando tras su reconciliación.

Como presentadora de 'Mujeres y hombres y viceversa', Nagore acudió al debate de 'La isla de las tentaciones' para anunciar quién será el nuevo tronista. "Yo vengo porque es San Valentín... y en vez de traer un ramo de rosas traigo un sobre", ha dicho entre risas, visiblemente nerviosa.

"¡Cuánto tiempo!", ha exclamado Sandra en broma. "Como no has traído el ramo de flores que yo esperaba... pero has traído un sobre, no sé si será para mí", ha añadido la presentadora, lanzando una indirecta a Nagore.

Pero el sobre no era para ella y Nagore Robles ha anunciado que Rubén, el hombre que dejó plantada a Fani en 'La isla de las tentaciones', buscará el amor en el programa de Mediaset.