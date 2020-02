7 feb 2020

Si Rocío Carrasco pensaba que esa presentación del musical sobre su madre, 'Qué no daría yo por ser Rocío Jurado', y las lágrimas derramadas al hablar de refilón sobre su relación con Rocío Flores era el trago más amargo al que iba a tener que hacer frente, estaba equivocada.

Primero, porque hemos sabido que su demanda contra Olga Moreno, mujer de Antonio David Flores, por atentar contra su honor ha sido desestimada. Segundo, porque su propio exmarido ayer le dedicaba unas palabras poco agradables en el plató de 'Sálvame'. Un ataque en toda regla que no creemos que haya caído bien en la hija de Rocío Jurado.

¿Tan difícil es mostrar los sentimientos?"

Era en 'Sálvame', donde el exguardia civil trabaja después de su paso por 'GH VIP 7', donde se rompía en lágrimas al hablar de ese viaje inminente de su hija, Rocío Flores, a Honduras para participar en 'Supervivientes 2020'. Y al hablar de la joven, el tema derivó en una conversación hacia Carrasco.

"No he hablado nunca de relaciones materno filiales ni de personas de mi vida que han estado en el pasado. No lo he hecho ni lo voy hacer ahora", dejaba muy claro, pero, a continuación, aprovechaba para lanzar un dardo a la que fuera su mujer. "Tuvo la oportunidad de decir: 'Es mi hija, me alegro de la decisión que ha tomado'. No pedimos peras al olmo, simplemente mostrar cierta empatía. No lo hizo. Un poco de naturalidad e intentar llegar a la gente. ¿Tan difícil es mostrar los sentimientos?".

Estoy cansado de guerras"

Y ya puestos, también valoró esa aparición llorando ante la prensa de Rocío hace unos días: "Es más que criticable. No voy a entrar en si es feliz o no, porque en realidad me da igual. Vi a una persona con poca sensibilidad hacia su hija. Ser impasible, no mostrar algo de acercamiento, algo de cariño, una ternura, algo… Fue un témpano de hielo. A mí me dolió mucho eso".

"Veo a una persona que no tiene sentimientos. Si encima no tienes sentimientos hacia tus hijos, como padre me duele. Y no hablemos de lo que puede llegar a pensar mi hija", manifestaba dolido antes de rematar: "Estoy cansado de guerras, claro que es necesario un acercamiento entre madre e hija".