26 feb 2020

Ha pasado más de una década desde que Ana de Armas se presentara como parte de ese elenco de adolescentes que daban vida a los personajes de 'El internado'. Un tiempo en el que a la actriz le ha dado tiempo no solo a hacerse un hueco en el mundillo de la interpretación, sino también a cruzar el charco e iniciar su andadura en Hollywood.

De Armas se fue en busca de la aventura hace dos años y, ahora, se codea con lo más lucido del panorama internacional. Sin embargo, parece no haberse acostumbrado a sentarse al lado de las grandes estrellas del momento. Al menos, así lo ha manifestado en una entrevista con la revista 'Porter', donde ha revelado que estaba deseando que no le dieran el Globo de Oro el pasado mes de enero, cuando acudió a la ceremonia de entrega de los premios.

"Fue increíble y surrealista", cuenta sobre el momento en el que recibió la noticia de su nominación por su papel en 'Puñales por la espalda', donde coincidió en el reparto con Chris Evans o Daniel Craig. A pesar de la emoción del momento, admite que se le vinieron todos los miedos juntos. Sobre todo, porque no se veía en medio de toda esa gente en la gala.

"Fue muy inesperado para mí y, obviamente me sentí orgullosa y honrada", pero... Ese miedo se apoderó de ella y le provocó una sensación "como a desear no ganar para no tener que subirme al escenario". Y añade: "Al principio pensé: '¿Qué voy a hacer ahí yo sola entre toda esta gente?'".

A medida que fue pasando la velada y reconoció a rostros conocidos entre los presentes, se fue relajando. "Por supuesto, conocía a Rian y también a los actores de mi mesa. Después empecé a mirar alrededor y vi a Robert De Niro, con quién he hecho una película, y a Todd Philips, con quién también he hecho una película. Simplemente, nunca he estado en este tipo de ambientes con ellos", explica.

Hace poco más de un mes, se la relacionó sentimentalmente nada menos que con Bradley Cooper. Y si bien es cierto que el actor está dentro de ese grupo de 'celebrities' con las que ya se codea, sus amigas se encargaron de desmentirlo. Fue Elena Furiase, con quien coincidió en 'El internado', quien, ejerciendo de portavoz, nos quitó la ilusión de ver a Ana posando como pareja del ex de Irina Shayk.