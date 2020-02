18 feb 2020

Ana de Armas se ha convertido en una de nuestras actrices más queridas y más internacionales. Entre los rumores de una posibilidad de relación con Bradley Cooper, su impresionante look de los Globos de Oro y su nuevo papel como chica Bond, Ana ha sido fotografiada en Nueva York con un look casual y cómodo del que hemos fichado su cazadora. Y es que, la actriz no solo deslumbra en la alfombra roja, si no que también lo hace fuera de ella y más cuando lleva prendas accesibles para todas.





VER FOTOS 12 chaquetas para estrenar hoy y llevar en primavera

La actriz ha sido objeto de los focos en la ciudad neoyorquina y no es para menos. A pesar de llevar un estilismo relajado, estaba ideal y ni su bolso ni su cazadora han pasado desaparcibidas. Y es que, para protegerse del frío de Nueva York, Ana combinó unos jeans pitillos y claritos con una biker de doble faz y un bolso bandolera de estampado de leopardo de Yves Saint Laurent.

La chaqueta que Ana llevaba es un modelo de Acne Studios confeccionada con piel de cordero suave y adronada con correas de hebilla de cuero en el cuello, los puños y el dobladillo. Una chaqueta que cuesta nada más y nada menos que 2.300 euros y que ya está agotada en la web en algunas de las tallas.

Sin embargo, es un precio poco asequible si no eres estrella de Hollywood como Ana. Por ello, hemos buscado su copia low cost y (cómo no) Zara tiene su versión mucho más barata. Un diseño que es practicamente igual y que se diferencia unicamente en las correas con hebillas de las mangas, ya que esta no las tiene. Sí tiene la del bajo, los bolsillos laterales y el pelo en cuello, bajo y mangas. Y todo por tan solo 79,95 euros.

A pesar de que las temperaturas están aumentado progresivamente, todavía tenemos más de un mes por delante de frío y de invierno. Por ello, si eres de las que todavía no ha caído en la tentación de las chaquetas de doble faz, este es un buen momento para que te hagas con una antes de que se agote.