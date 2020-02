26 feb 2020

No, no ha sido el mundo en el que uno entra cuando decide dar el paso de convertirse en personaje televisivo lo que le ha causado un desequilibrio emocional. Susana Molina, que acaba de aparecer en nuestras vidas por obra y gracia de 'La isla de las tentaciones', ha revelado que padece problemas de ansiedad contra los que lucha desde hace años.

Ha sido en su canal de Mtmad donde lo ha contado, situando el inicio en un verano mientras disfrutaba de una noche de fiesta y nada parecía indicar que algo fuese mal. "Me desmayé. Fue bastante traumático, porque cuando me desperté la cara de Gonzalo era un poema. Tenía sangre en la boca...", cuenta ante sus seguidores.

"Me di cuenta que Gonzalo me estaba ocultando información porque estaba muy nervioso. Me dejaron ingresada y después de mucho insistir me contaron que había convulsionado, me había meado encima, me tuvieron que sacar la lengua...", continúa Susana detallando ese primer episodio.

Voy a empezar a tratarme"

El que fue el inicio de un cambio de vida por los miedos que le asediaron: "Empecé a tener miedo a conducir, no podía ducharme sola, ir de compras... Sentía que todo el rato me iba a pasar". Un trauma que le acompaña desde entonces, pero contra el que lucha con la esperanza de, algún día, hacerlo desaparecer del todo. "Como siempre estaba con Gonzalo, empecé a integrar esa sensación en mi vida", añade.

Pero claro, una vez regresaron de 'La isla de las tentaciones', y tras la infidelidad de ella, la pareja puso el punto y final y tuvo que aprender a mira a sus problemas cara a cara sola... "Vivir sola me ha ayudado mucho, pero aunque ahora estoy mejor voy a empezar a tratarme porque no hay por qué vivir con ansiedad", relata sobre los avances que ha hecho en estos meses sin pareja.