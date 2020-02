28 feb 2020

Desde que Mtmad echó a rodar, el mundo se divide entre los que tienen un canal en esta plataforma y los que no. Una de las últimas incorporaciones ha sido la de Gonzalo Montoya, uno de los nombres más sonados de 'La isla de las tentaciones'. Sobre todo, por su ruptura con Susana Molina, que le fue infiel para, finalmente, acabar sola la aventura (aunque, desde hace unos días, circula el rumor de que ha comenzado una relación con Luis Cepeda).

Después de verles discutir y reconciliarse en los platós de televisión o de que Gonzalo aprovechara que compartía espacio con Estela Grande para echarle el ojo y la caña, este ha reconocido que aún sigue sintiendo algo por la mujer con la que entro al 'reality'. El mismo en el que la relación saltó por los aires por la debilidad de la carne.

Ha sido en la primera entrega de su programa donde se ha sincerado sobre sus sentimientos. "Me siento libre, con ganas de amar, con ganas de querer, me lo merezco. He conocido el amor y he sufrido el desamor. No lo he pasado bien, necesito volar y por eso es mi momento", comienza Gonzalo.

"Necesitaba abrir mi corazón y sobre todo que comprendáis cómo lo estoy pasando realmente, el tiempo sanará las heridas. Susana y yo nos conocimos en 'Gran Hermano'. Me costó enamorarla muchísimo y no me arrepiento de nada. Cuando salimos de la casa nos fuimos directos a vivir juntos... Todo ha sido maravilloso y muchos sabéis la intrahistoria, lo que ha pasado en República Dominicana", continúa, explicando cómo fueron los compases iniciales de su historia de amor.

La amo con locura"

Es justo entonces cuando hace esa confesión: "Ha sido duro, hemos vivido años muy bonitos. La amo con locura. Es muy difícil porque ahora empiezo desde cero. Cuando pensaba que tenía la fuerza suficiente para olvidar, he vuelto a recordarlo todo y admito que sigo enamorado de ella. La mente se llena de recuerdos, nuestra etapa en Madrid, en Sevilla, donde fraguamos nuestra verdadera felicidad".

"Creamos un ambiente familiar... Susana y yo nos estancamos en el momento de vivir juntos. Jamás nos podremos reprochar nada el uno al otro. Estábamos todo el día juntos. La monotonía es lo que ha podido romper la pareja", remata Montoya, que ha querido compartir con todo ese público que le ha arropado estas semanas los detalles de un amor truncado por lanzarse a la palestra de la fama.