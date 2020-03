12 mar 2020

Compartir en google plus

Si algo ha marcado el juicio que mantienen desde que decidieran separarse Amber Heard y Johnny Depp, son las sospechas y las sombras de episodios violentos. En uno y otro sentido. Porque ambos se han acusado de malos tratos, llegando, incluso, a sacar a la luz imágenes que comprometerían al otro. Una especie de bucle en medio del que, ahora, se mete una exasistente de ella, cuyo testimonio jugaría a favor el actor.

Es Kate James, quien trabajó estrechamente con Amber, quien ha puesto de manifiesto que esta se dirigía a ella en términos bastante violentos. "Repetidamente y a menudo me gritaba fuera de sí por las cosas más pequeñas. La rabia la cegaba y nadie podía razonar con ella. Incluso, si intentaba ofrecerle una explicación, ni era capaz de oírme de lo enfadada que estaba", explica sobre esas situaciones de violencia verbal que, sostiene, derivaron, en ocasiones, en maltrato físico.

"Era como si ella pensara que las cosas normales que pueden salir mal en la vida de cualquier persona en un día determinado no se aplicaban a ella", prosigue con el relato de esa pesadilla que supuso para ella trabajar con Heard, a quien estas manifestaciones le van a hacer flaco favor en su batalla contra su exmarido.

Kate llega a dar ejemplos concretos de situaciones, para que nos hagamos a la idea, de una manera más evidente, de cómo era esa relación: "Recuerdo una ocasión en la que perdió una conexión con un vuelo el día de Navidad en 2012. Mi tía había venido de visita desde Australia en ese momento. Aún así, estuvo gritándome durante horas como si yo hubiera hecho que nevara o causado los problemas con su vuelo".

Adicciones y malos tratos

No tiene reparos tampoco en hablar de los problemas de adicciones que sufriría, al menos en aquel momento, la actriz: "Cuando se tomaba un surtido de drogas me despertaba por la mañana con un aluvión de mensajes suyos faltándome al respeto. Más tarde descubrí que se había adelantado y había borrado toda evidencia de textos abusivos de su cuenta de iCloud".

Era muy controladora y paranoica"

Los comentarios sobre Depp que le hacía tampoco le van a hacer gracias a este... "Al principio, no me dijo quién era su novio, y solía hablar con términos despectivos sobre él. Solía decir que estaba ‘saliendo con un viejo’ y cosas así. Luego me dijo que era Johnny Depp, y lo conocí poco después. Mi primera impresión de él fue cuán suave y pacífico era, casi un poco tímido. Fue muy agradable y cortés al conocerme", explica antes de negar que viera comportarse de manera violenta al protagonista de 'Piratas del Caribe' con la que fuera su mujer.

"Amber odiaba que hablara con Johnny, incluso si era solo una charla educada, me miraba mal si me encontraba conversando con él. Era muy controladora y paranoica con quien estaba en el mismo espacio que ella", remata una declaración que añade más leña a un fuego judicial que parece no va a sofocarse a medio plazo.