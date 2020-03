16 mar 2020

Durante un tiempo, Maite Galdeano desapareció de la televisión por motivos médicos. Los mismos que le llevaron a echarle en cara a su hija, Sofía Suescun, y al novio de esta, Kiko Jiménez, que la dejaran sola en Madrid en Navidad para hacerse un viaje de pareja. Ahora, parece sentirse mejor.

Muestra de ello es que ha vuelto a primera línea para defender a su hijo, Christian, que se encuentra participando en la isla de 'Supervivientes' y alimentando las boyantes cuentas corrientes familiares. Esto último no es una conclusión de este medio, sino que ha sido la propia Maite quien ha hecho alarde de ello.

Era este fin de semana, en 'Sábado Deluxe', donde Galdeano revelaba que su hija y ella están buscando casa nueva. Y lo están haciendo en la urbanización más exclusiva (y cara) de Madrid: La Finca. Así se lo contó al presentador del programa, Jorge Javier Vázquez, y respondió a Antonio David Flores ante la oferta de una casa que vende un amigo suyo por cerca de dos millones de euros, que el dinero no era problema.

También le advertía que había muy pocas probabilidades de que esa negociación llegase a buen puerto: "Sé que no me va a gustar, me gusta coger una casa sobre plano, estrenarla yo y que el primer pedo sea el mío. Nunca he comprado una vivienda de segunda mano".

Maite enfatizaba en el hecho de que han ahorrado. Eso esperamos, porque entre la casa nueva y la boda que está preparando su hija, por muy íntima que sea, ya pueden tener un colchón suficiente. Aunque ahora, con el confinamiento obligado, no creemos que vayan a tener muchos gastos adicionales y podrán guardar para ese evento y el nuevo hogar.