23 mar 2020

En estos tiempos de aislamiento, mantenerse ocupado y distraído es una de las prioridades de todos los que nos encontramos recluidos en casa. Pero sin duda, divertir y entretener a los más pequeños, es una de las tareas más complicadas… y necesarias.

Los famosos no iban a ser menos, y encontrarse encerrados en sus hogares con toda la familia, ¡dispara la imaginación! Cuentos, manualidades, cocina… cualquier entretenimiento en válido sin con él los niños se divierten y son menos conscientes de la complicada situación.

Y eso mismo pensó Chiara Ferragni, que desde Italia fue una de las primeras famosas en encerrarse en casa. Junto a su chico, Fedez, y su hijo Leo, la influencer nos comparte sus ratos de juegos con el pequeño de la casa, que hace unos días, sopló las velas en compañía de sus padres… ¡y una gran tarta! Fan de las películas de 'Toy Story' vimos al hijo de Chiara con pijama de Woody y máscara de un tigre. Los disfraces parecen ser una gran opción para pasar el tiempo.

Chiara y su hijo aprovechan los días de encierro para jugar y disfrazarse. pinit

Otra de las grandes ideas para estos días son las manualidades y juegos con plastilina. Y buena cuenta de ello ha dado Tania Llasera. Con dos niños en casa, la presentadora pasa su cuarentena entre pinturas, disfraces y plastilinas. Algo parecido a lo que hace María Castro, que se ha propuesto mostrar a sus seguidores mil y una opciones para niños. La actriz ha compartido numerosos y originales juegos, desde recetas de cocina para hacer con niños, manualidades, búsquedas del tesoro, puzles e incluso teatros caseros para marionetas. ¡Menuda imaginación tiene María!

Teatros, cocina o manualidades son algus de los planes que hace María Castro con su hija. pinit

Laura Matamoros también pasa estos días de encierro en compañía de su hijo, y mientras unos días han optado por uno de los juegos favoritos de los niños, pintar con las manos, otros aprovecharon para entretenerse ¡pintándose la cara! Toda diversión es poca para los niños…

¿Quién no disfrutaría pintándose la cara? Laura parece pasarlo genial con su hijo. pinit

Pilar Rubio pasa la cuarentena en casa disfrutando de su cuarto embarazo y de sus tres hijos. Y claro, entretener a tres niños tan pequeños, no parece tarea fácil. Pero la presentadora no pierde el tiempo: la hemos visto cocinando con ellos, enseñándoles a atarse los cordones, tocando el piano, e incluso haciendo los deberes. “Intentamos que no pierdan el ritmo en la medida de lo posible”, asegura Pilar.

Pilar ha compartido en sus redes sociales diferentes imágenes con sus hijos: haciendo deberes, cocinando, tocando el piano... pinit

Soraya Arnelas y su hija Manuela también saben cómo entretenerse. A través de su cuenta de Instagram, las hemos visto maquillarse, cantar y disfrutar de una jornada de cine casero. Cualquier actividad que les entretenga es válida, incluso una guerra de cosquillas como las que protagonizan Eugenia Silva y sus hijos durante el encierro, y que comparten a través de su perfil. Porque aunque son momentos difíciles, los más pequeños tienen que seguir disfrutando de su inocencia…