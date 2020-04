1 abr 2020

Hacía mucho que Shakira (así está pasando la cuarentena con sus hijos) no se situaba en medio de un rumor sobre su siempre cuestionada relación con Gerard Piqué o que no se veía envuelta en una polémica. La cuarentena es un momento idóneo para ello, ya que los nervios están a flor de piel y, además, tenemos más tiempo para expresarnos en las redes sociales y ser puestos en tela de juicio, que es, exactamente, lo que le ha pasado a ella.

La cantante publicaba un texto en Instagram en el que se venía a pedir un poco de comprensión con los más pequeños de la casa para poder sacarles un rato al día a que les dé el aire. Todo esto, justo después de compartir un vídeo en el que pedía a todo el mundo, como han hecho otros tantos famosos, que permaneciesen sin salir para dar esquinazo al coronavirus lo antes posible.

"Conociendo la situación de padres con niños pequeños en este difícil periodo de cuarentena, empatizo con aquellos que no cuentan con un espacio exterior o balcón para que sus niños respiren aire puro", comenzaba la Colombiana esa reflexión. "Si está permitido salir a pasear perros o a adultos a comprar, habría que pensar en una solución que otorgue este mismo derecho a los niños quienes necesitan del sol y el aire para su salud física y mental", añade.

Y se lanza a hacer una petición, directamente, al Gobierno: "Urgiría al Gobierno a que considere una política que permita a un adulto encargado sacar a un niño a pasear, aunque sea sujeto a las restricciones que los expertos consideren y respetándose las normas de distanciamiento y sanidad". Shakira remata: "Los niños están siendo verdaderos campeones en este drama social y debemos pensar en su bienestar".

Las críticas no se hacían esperar: "No señora. El aislamiento es total. Los niños no se van a morir por no salir. Pero si salen, sí pueden provocar muertes. Por favor elimina esa idea". Alguno, era más tajante: "La estupidez del día por cuenta de Shakira".

"Comentario muy desafortunado. Hay miles de personas muriendo e ingresadas muy graves. Los hospitales están colapsados por lo que no es buena idea sacar a los niños a la calle para que la pandemia siga extendiéndose. Todos en casa, es lo único que nos han pedido ¿tan complicado es?", le lanzaba la pregunta otra usuaria.