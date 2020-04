5 abr 2020

No, la familia Kardashian ni es perfecta ni tiene las relaciones familiares idílicas que, en ocasiones, puede parecer. La demostración la tenemos en la brutal pelea entre Kim y Kourtney que se ha emitido con el comienzo de la 18ª temporada de su 'reality' 'Keep Up With the Kardashians'. Y nos referimos a un par de frases fuera de lugar, sino a una paliza en condiciones, con todas las variantes posibles en golpes

Con la pobre Khloé en el medio, intentando separarlas, se lanzaban mutuamente puñetazos y patadas. Unos primeros intercambios de golpes, al más puro estilo 'ring' de boxeo, tras ver cómo Kourtney lanza al suelo a Kim, que consigue levantarse y revolverse. La cara de Kendall Jenner, que se queda inmóvil, es un poema.

Imagen de Kim y Kourtney Kardashian a golpe limpio en medio del 'reality'.

Kim consigue impactarle en la cara a Kourtney y la escena termina con la primera yendo al baño para comprobar si le ha quedado alguna secuela de la pelea, y con la segunda gritando encerrada en la habitación, lanzando gritos contra la pobre Khloé, que tan solo intentaba calmar los ánimos.

Una vez han salido a la luz estas imágenes, Kourtney ha emitido un comunicado en el que anuncia que no participará más en el programa. La única explicación que ofrece es que se va a dedicar a atender a su familia y sus negocios. Pero está más que claro que hay un trasfondo diferente, y que sus continúas disputas con Kim han llegado demasiado lejos.

Lo que no sabemos es si formará parte de ese episodio final de la presente temporada, que vio alterados los planes de rodaje primero por este capítulo de violencia entre hermanas y después por la crisis del coronavirus. Hace unos días, Kim contaba en una entrevista con Jimmy Fallon que estaban rodando el último capítulo con sus móviles, y que veríamos cómo están pasando cada uno de los miembros de la familia la cuarentena. Pero no parece que Kourtney esté incluida dentro de ese 'planning'...