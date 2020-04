16 abr 2020

Los momentos complicados, como el que atravesamos, suelen servir para que el ser humano saque lo mejor de sí mismo, pero también para que afloren los sentimientos más viles. En el caso de la pandemia, no iba a ser diferente, y así, en los últimos días, hemos visto ataques a personal sanitario o trabajadores de supermercados, a los que algunos vecinos, de manera cobarde y anónima, les han pedido que se marchen de sus edificios al considerarles un peligro para el contagio de la comunidad.

En este contexto, Laura Escanes (que cumplió años a principio de semana) ha querido usar su perfil de Instagram para denunciar la situación. Sí, tener más de un millón y medio de seguidores sirve para mucho más que promocionar un producto. También se puede usar, como ha hecho ella, para concienciar y hacernos ver el egoísmo que, muchas veces, campa a sus anchas en nuestra sociedad.

La mujer de Risto Mejide compartía una foto de un coche de un sanitario que había sido rotulado con un "rata contagiosa" que, a ella, le llegó al alma. Y reflexionó sobre el asunto: "Desgraciadamente esto existe. Alguien que conozco bajó al garaje porque trabaja y tiene que atender a sus pacientes, y sorpresa: un vecino le escribe esto en su coche. Su marido es chino, una mezcla de egoísmo, racismo y poca humanidad que no creía que pudiera existir en esta situación. Mucho ánimo".

"¡Qué triste! ¡Hoy, de camino al trabajo me he encontrado con esto! Soy médica (ginecóloga) y mi marido, que es chino, está cumpliendo religiosamente con el confinamiento, no como yo, que necesito seguir atendiendo a mis pacientes", se leía también en la imagen colgada por la 'influencer' y que había parado en su teléfono.

Esta era la denuncia que compartía Laura Escanes. pinit

Escanes, además, compartía esta publicación poco después de sufrir en sus carnes unas críticas por lo que se le marcaban los pechos debajo de una cmaiseta. "Quería agradecer todos los mensajes que he recibido en la foto y mensajes privados, en relación a la mujer esa que me mandó un mensaje sobre mis pechos. Por suerte, la mayoría de gente del mundo es buena, pero siempre hay gente a la que no le vas a gustar. Siempre quiero que se puede debatir, discutir, con gente que no piense igual que tú. Lo que sí que pasa es cuando se falta al respeto, hay falta de educación, sin pensar si estás haciendo daño al otro o no", eran sus palabras.

Sin duda, dos muestras de la necesidad que hay, ahora y siempre, de respetar a los demás, ser empáticos y construir valores en positivo, en vez de destrozarlos.