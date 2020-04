13 abr 2020

Compartir en google plus

Las semanas van pensado en los cuerpos de los supervivientes, pero también en las cabezas. Una que lo está demostrando de manera evidente, es Rocío Flores (su evidente pérdida de peso en lo que llevamos de 'reality'), a la que es raro el día que no la vemos bajo la presión de un ataque de ansiedad o envuelta en las lágrimas de los reproches hacia su madre, Rocío Carrasco, por sus ausencias. Y eso que se suponía que la estrategia era conseguir estrechar lazos con ella...

La joven, lo ha vuelto a hacer. La evacuación de Albert Barranco, quien se ha convertido en su gran apoyo en la isla (y que ya está de vuelta con sus compañeros tras ser sometido a los exámenes médicos pertinentes), causaba un desequilibrio en la hija de Antonio David Flores, que lo manifestaba con un nuevo lamento por cómo ha estado su vida marcada desde hace unos siete años por la ausencia de la figura materna.

La confesión más amarga se la hacía, precisamente, a Barranco. Rocío, no puede más. Sobre todo, después de los feos que ha recibido por parte de Ana María Aldón y la guerra continua con Yiya, que ha acabado por minarla: "Me quiero ir a mi casa, ver a mi familia. No puedo con tanta falsedad, lo único que quiero es ver a mi familia, se acabó".

Poco más tarde, pronunciaba unas palabras que dejaban a sus compañeros sin saber qué decir. "Tú tienes a tu padre y a tu madre, yo a mi madre no la tengo...", le decía a Barranco entre lágrimas y provocando que Elena tratara de consolarla dándole la razón: "Debería venir y que le pasara como a nosotros, que hemos muerto y resurgido... Te mereces una madre".

Rocío Carrasco, que bromeó cuando le preguntaron si vería a su hija en el 'reality' ("¿eso lo ponen en Netflix?"), no ha cedido a los ataques de ansiedad de esta a lo largo del concurso. Ni siquiera para mandar una señal a través de la presentadora desde Honduras, Lara Ánvarez, que demostrara que se encuentra bien en medio de la crisis que estamos viviendo en España por el coronavirus.