27 abr 2020

Había hablado Marta López, en el 'Deluxe'. También Alexia Rivas, en 'Socialité'. Pero nos faltaba escuchar al otro protagonista de esta historia a tres bandas, Alfonso Merlos, contra el que Mila Ximénez arremetía ayer por no dar la cara y le tachaba de "cobarde". El periodista ha hablado. Ha sido esta mañana en 'El programa de Ana Rosa' donde ha roto su silencio y ha dado su versión de cómo se encontraba su relación con Marta en el momento en el que vimos a Alexia, ligera de ropa, pasear por el salón de su casa en ese directo.

A Merlos le tocaba participa en la mesa política del programa de Telecinco y la presentadora, consciente de lo complicado que se le tenía que hacer ponerse a hablar de temas tan serios como los que se tratan estos días por la pandemia, se preguntaba cómo podía mantener la compostura después del revuelo del que se ha convertido en protagonista.

Una vez concluida esta primera parte, Ana Rosa abordaba con él el asunto tan incómodo el vídeo de la aparición de Alexia en su vida. "Estoy tranquilo, sereno, fuerte, pero disgustado, pero es incómodo que con lo que estamos pasando en el país, con 20.000 muertos, personas que lo están pasando mal, el centro de atención sea tu vida privada", explicaba Alfonso.

Alfonso Merlos en 'El programa de Ana Rosa' tras la polémica de su vida sentimental protagonizada estos días. pinit

"Durante un tiempo he mantenido una relación muy bonita. He hecho todo lo posible por cuidarla, protegerla y ayudar en muchas cosas", decía sobre el noviazgo que ha mantenido con Marta, a quien comprendía que no le hayan sentado nada bien el modo en el que ha hecho las cosas: "Ella ha entendido que no he hecho las cosas bien y que he tenido actitudes que no han sido honestas".

Merlos, que dejaba claro que su historia con López ya estaba cerrada desde hace tiempo y que por lo tanto no ha existido infidelidad. Lo sostenía en que su entorno estaba al corriente de todo desde hace tiempo: "Las personas de mi entorno tienen todos los detalles desde hace tiempo". Alfonso decía no tener inconveniente en pedir perdón a Marta, pero recalcando que él era un hombre soltero.

"Se han dicho tantas barbaridades que no merecería la pena desmentir una por una, me provoca una sonrisa que surjan hipótesis sobre lo que hay detrás de todo esto", se defendía antes de asegurar que no se ha saltado el confinamiento, tal y como se ha especulado también estos días: "Voy de mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa". Una casa en la que no ha tapado que vive con Alexia durante esta cuarentena.