Sucedió la semana pasada. Fue un grito desesperado. Rocío Flores, en medio de una de las disputas que han supuesto el punto y final de su amistad con José Antoio Avilés en 'Supervivientes 2020', hacía una defensa inesperada de su madre, Rocío Carrasco. Tras siete años sin relación alguna, reclamaba ese acercamiento que, por el momento, no tiene pinta de que vaya a llegar.

Durante el 'Conexión Honduras' de anoche, el padre de ella, Antonio David Flores, opinó de ese mensaje lleno de desgarro de su hija, en el que vio dolor y sinceridad, y le quiso mandar un consejo a la que fue su mujer: que ceda y se den una oportunidad, aunque solo sea por el bien de sus dos hijos. Porque no olvidemos que, además de Rocío, hay otro implicado en esta situación, David.

"Es una situación que llevan arrastrando desde hace muchos años, y ya no le duele solo por ella, está su hermano también detrás. Yo, si me preguntas, viendo cómo es Rocío, su comportamiento, educación y los valores que tiene se me removería por dentro algo", empezaba Antonio David, que opina que había llegado el momento de sentarse y dejar las historias del pasado a un lado.

"Después de lo que vi de Rocío, de lo que pedía y de la forma en la que hablaba podría darse cuenta que igual su hija le está reclamando, y que ya va siendo hora, también por David, y de que es necesario un acercamiento", explicaba Antonio David desde plató, en ese intento por suavizar la situación y por conseguir que sus hijos puedan tener ese paso al frente de su madre que suponga destensar un ambiente imposible desde aquella pelea madre e hija que dio paso a la situación actual.

"Se está perdiendo muchas cosas de sus hijos, Rocío ha dejado muy claro que no está educada en el rencor y creo que madre e hija podrían hablar y que ella viera a su hijo pequeño... Con la madurez que te dan los años, debería apartar los problemas y las tensiones y quedarse con la esencia de que es una madre a la que están reclamando atención", zanjaba ante la audiencia de 'Supervivientes'.