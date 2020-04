27 abr 2020

¿Faltaba alguien más por meterse en este culebrón que tiene como terna protagonista a Alfonso Merlos, Marta López y Alexia Rivas? Sí, el ex de esta última, que no es otro que el fotógrafo Jordi Martín, colaborador de 'Cazamariposas' y al que hemos visto no pocas veces en el plató de 'Sálvame' y el 'Deluxe'.

Martín (que recordemos que protagonizó una polémica por una visita a Chabelita Pantoja hace un par de años) escribía un mensaje muy contundente dedicado a Alexia en medio de este tema que se ha convertido en estrella de todas las tertulias del corazón: "Maldita la hora que entró en mi vida". Unas palabras tras las que enumeraba algunos de los famosos con los que la reportera de 'Socialité' habría tenido 'affaires' hasta a fecha.

"Salió de la vida de Antonio Tejado para entrar en la mía y estuvo unos meses. Antes hubo otros rostros conocidos. Courtois, portero del Real Madrid, Carlos Seguí, exmarido de Patricia Conde, Javier Hidalgo, Dani Martín, Aaron Guerrero… Qué casualidad, todos conocidos", se leía en ese mensaje que, poco después, era borrado. Y en el que advertimos una última frase llena e intención.

Alexia Rivas junto a Aaron Guerrero en una imagen de 2015, cuando eran pareja. pinit

Lo cierto es que no está siendo fácil para Rivas, que ayer daba la réplica a la entrevista que Marta López concedió en 'Sábado Deluxe', aclarando ciertos aspectos de fechas y dejando claro que no le interesa que su vida privada se convierta en pública. Una situación que, asegura, también está afectando a una familia a la que ha tenido que dejar claro que su intención no pasaba por ponerse en el disparadero.