28 abr 2020

Desde que el pasado miércoles por la noche se emitiera esa imagen de Alfonso Merlos con una chica al fondo que no era Marta López, la historia, con Alexia Rivas como tercer vértice del triángulo, se ha convertido en el culebrón, basada en la vida misma, más seguido de toda la cuarentena. Y, ahora que hemos escuchado a todas las partes dar sus versiones, faltaba la guinda del pastel: un cara a cara televisivado de la ya expareja.

Ha sucedido. Era 'Sálvame' quien lo conseguía en la tarde de ayer. Porque, después de aguantar el chaparrón durante todo el fin de semana, el periodista tenía que ir a Mediaset a cumplir con su agenda laboral. Por la mañana, en 'El programa de Ana Rosa'; por la tarde, en 'Todo es mentira'. Y el plató de este último espacio y el del buque insignia de las tardes de Telecinco, están a unos 160 metros. Demasiado tentador para alguien con tantas tablas como Jorge Javier Vázquez...

Reproducir Jorge Javier Vázquez media en ese cara a cara entre Alfonso Merlos y Marta López. Pincha sobre la foto para ver el antes y el después de los presentadores y colaboradores de 'Sálvame'.

Después de ese perdón a regañadientes de Merlos delante de Ana Rosa Quintana y de haberle escuchado repetir hasta la saciedad que él no iba a hablar de su vida privada, Jorge, que tenía a Marta como invitada para hablar de este asunto que se ha convertido poco menos que de estado, forzaba ese cara a cara entre ambos. Recordemos que ella ni siquiera le había llamado hasta la fecha, tal y como recalcó en el 'Deluxe'. Se limitó a indicarle, vía mensaje, que no volviera a contactar con ella en la vida.

No voy a entrar en este juego" Alfonso

Y allí estaban, uno delante el otro. En el plató del espacio que presenta Risto Mejide, donde Vázquez irrumpía con su invitada al finalizar la emisión. Fue Marta quien dio 'el golpe': "Quiero que me digas por qué me has pedido perdón esta mañana en el programa de Ana Rosa Quintana". Siguiendo su línea de serenidad, Merlos era rotundo: "No voy a entrar en este juego".

Porque él ha mantenido que era un hombre soltero y que, si bien es cierto que durante un tiempo fue pareja de Marta, desde hace semanas ya no era así. Una versión que niega López, asegurando que el pasado día 12 estuvo en casa de Alfonso y que su actitud fue de dos personas que mantienen una relación sentimental.

Él acabó con el juego pronto. Se levantó con calma para salir de las instalaciones de Mediaset, mientras Jorge Javier le seguía. Y sin darse cuenta que aún llevaba el micrófono de corbata puesta por el que se escuchó un "me parece increíble todo esto" más que indicativo de cómo se encuentra Alfonso después del revuelo que se ha organizado.