29 abr 2020

Todo empezó el pasado miércoles por la noche, con ese vídeo en que se veía a Alexia Rivas (su identidad se reveló un par de días después) al fondo de la imagen en casa de Alfonso Merlos, a quien le hacíamos siendo pareja de Marta López (su tenso cara a cara tras la polémica). Esta, parece que también pensaba que seguían juntos... Y ese es el nudo principal de esta maraña en la que se ha convertido esta historia de desamor: ella asegura que estamos ante una infidelidad; el, que la relación estaba rota y era libre de estar con quien quisiera.

Este miércoles, la revista 'Lecturas' arroja algo más de luz al culebrón que tiene enganchada a España entera desde hace casi una semana. Según la mencionada publicación, entenderíamos mejor los hechos si conociéramos que, cuatro días antes de que estallara todo, hubo una llamada que provocó una pelea entre ellos. Una que no le hizo nada de gracia al periodista.

Se trataba del ex de Marta y padre de uno de sus hijos, que pretendía ir a casa de la colaboradora de televisión para cenar en familia. Merlos no estaba de acuerdo. Y todo desembocó en una bronca tras la que él habría dado por sentado que la relación estaba rota. Algo que no parece que ella, que sí insinuó en el 'Deluxe' que había una tercera persona implicada, pero que era anónima y que no iba a meterla, aunque el público no terminara de entender el asunto.

Aún así, las fechas que se han dado, no cuadran. Es cierto que la bronca sería anterior a que viéramos a Alexia en casa de Alfonso. Pero mientras que Marta sostiene haber estado el día 12 de este mes en casa de quien ya no forma parte de su vida, la colaboradora de 'Socialité' habla de una reunión de trabajo, que terminó con visita a su casa, días antes, el 8 o 9 de abril. Y sostiene que ella no se ha metido en medio de relación alguna.

¿Llegaremos a saber toda la verdad, algún día, sobre un tema que se ha convertido de interés nacional? Seguramente no. Tan solo ellos dos saben qué pasó realmente. Quién miente y quién dice la verdad mientras se alimentan las tertulias el mundo del corazón.