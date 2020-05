1 may 2020

Hace menos de un mes, Marta López Álamo, que saltó a la fama al comenzar su relación sentimental con Kiko Matamoros, reconocía que tuvo problemas relacionados con trastornos de la alimentación cuando era joven. Ahora, gracias al deporte y a una dieta equilibrada y controlada, aquello es solo parte de un mal sueño del pasado.

Estos dos pilares, el ejercicio y lo que come, son básicos en su vida, por eso quiere saber más sobre ellos y ha puesto remedio para ello. Marta ha anunciado que va a comenzar un curso sobre nutrición deportiva que, además de servirle para ella misma, le valdrá para dar consejos en las redes sociales a sus 'followers' hablando con una autoridad mayor.

Ha sido ella misma quien lo ha revelado en unos vídeos colgados en sus 'stories' de Instagram. "Me preguntas mucho sobre el tema del té verde, de perder grasa, del cardio en ayunas… Estoy leyendo e informándome sobre el tema para poder daros la máxima información posible, resolverlo todo bien para que lo entendáis", comenzaba la modelo.

Era entonces cuando desvelaba sus planes de ese nuevo proyecto ante el que está tan ilusionada: "Voy a empezar, además, un curso de nutrición deportiva para poder tener muchísima más potestad para poder hablar sobre el tema. Aunque no seas experto no significa que no puedas tener nociones sobre un tema, quiero dejarlo claro, pero para que quedéis más tranquilos".