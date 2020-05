3 may 2020

Una semana después de sentarse aún descolocada por todo lo que estaba viviendo, Marta López regresó anoche a 'Sábado Deluxe'. Lo hacía más fuerte y dispuesta a sacar a la luz los puntos oscuros de su relación ya terminada con Alfonso Merlos y todas esas infidelidades de las que se ha ido enterando estos días y que han convertido su romance en una pesadilla.

Hace una semana, sin dar muchos detalles, Marta pronunciaba unas palabras que podrían ser clave: "Yo llevaba cuatro días enfadada con Alfonso. Él no quería que hiciera una cosa que afectaba a mi familia. La hice, y se enfadó. Discutimos". Días después, era la revista 'Lecturas' la que sacaba a la luz que había sido la llamada de una de las exparejas de ella, padre de uno de sus hijos, la que había desatado esta tormenta.

Anoche, Marta no se callaba y pasaba de ese discurso del "a mí me trató siempre como un caballero" a hablar de "celos enfermizos" por parte del periodista, que no llevaba bien que la colaboradora tuviera una relación cordial con los hombres que habían formado parte de su vida.

Él tiene unos celos horrorosos"

"Estaba con la custodia de mi hijo pequeño. Él tiene unos celos horrorosos y me intentó hacer ver que no debía acercarme a él. Cuando los padres de mis hijos son dos señores de los pies a la cabeza, les quiero muchísimo y se portan fenomenal con mis hijos", decía López, antes de añadir que Alfonso "no podía soportar" que su expareja fuese "más alto, más rubio, con los ojos más azules". Pero, sobre todo: "Él sabe que le he querido más que a él, que nuestra historia de amor ha sido maravillosa y que con él no ha sido igual, que me había tatuado su nombre. No podía soportar los celos".

Más allá de revelar ese problema de inseguridad de Merlos en su relación, ella contaba que, en estos días, le han llegado más informaciones y material de diferentes deslealtades con mujeres distintas y pertenecientes a la etapa en la que eran pareja. Por lo que, ahora, su preocupación pasa por hacerse una analítica y comprobar que todo está en orden con su salud.

Quiero que termine esto para ir a hacerme una analítica"

"No entiendo lo que le pasa a este señor por la cabeza. Cada día es una chica más", eran sus palabras delante de Jorge Javier Vázquez y de su séquito de colaboradores. Sostenía que ha pasado del "miedo" a sentir "lástima" por ese hombre al que había considerado especial. Eso sí, con rotundidad sentenciaba: "Quiero que termine esto para ir a hacerme una analítica".

"Era mi novio, mi pareja, y hacía con él lo que me daba la gana. Lo que no sabía era que él hacía lo que le daba la gana con otras", zanjaba con firmeza Marta, que ha visto como este escándalo ha traspasado no solo fronteras, sino también continentes. Ayer veíamos a Whoopi Goldberg opinando sobre el asunto. Quizás, hasta se merezca un guion en Hollywood.