5 may 2020 sara corral

Esta cuarentena nos está pasando factura a todos, y es que nuestro ritmo vida ha cambiado por completo. Es por ello, que son muchos los que han estallado, baste indignados, criticando la irresponsabilidad que algunas personas están teniendo durante el confinamiento. Marta López, la novia de Kiko Matamoros, ha dejado a un lado sus nuevos proyectos que tan ilusionada la tenían, y ha mostrado una de sus caras más desconocidas al estallar y criticar fuertemente a la sociedad tras las últimas imágenes de la desescalada.

La joven, que está muy indignada con la actitud de algunas personas durante este confinamiento, no ha dudado en utilizar su imagen para mandar un claro mensaje a través de su cuenta personal de Instagram donde escribía: "Estoy viendo las noticias y es una puñetera vergüenza que no seamos capaces de no juntarnos en grupos".

"Me parece super irresponsable por parte de muchísimas personas", continuaba diciendo, a lo que añadía: "Yo no soy quien para dar lecciones a nadie pero si que creo y entiendo que si hay algo beneficioso para la seguridad colectiva, pues lo hago".

"Han muerto muchísimas personas. No sé que tenemos que hacer. Si no nos ponen una pistola en la cabeza no atendemos a razones. Me indignan estas cosas", sentenciaba Marta entre lágrimas y nerviosismo. La joven no ha sido la única cara pública que se ha sumado a denunciar la actitud de algunos ciudadanos, Carme Chaparro también hacía uso de su Instagram personal para denunciar la actitud de algunos vecinos de Malasaña.