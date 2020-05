10 may 2020

Makoke está viviendo una de las épocas más dolorosas de su vida. Tras conocer que a principios de mayo la colaboradora perdía a su madre Lourdes de 90 años en la ciudad de Málaga por causas no relacionadas con el coronavirus, la ex de Kiko Matamoros ha vuelto a su puesto de trabajo en 'Viva la vida', en el que no ha podido evitar emocionarse y hablar del duro golpe que ha supuesto para ella y para su familia.

Y aunque unas semanas antes ella se encontraba en Madrid junto a sus hijos Anita Matamoros y Javier Tudela, Makoke ha confesado que se pudo despedir de ella en persona: "Antes de irse, intentaba sonreír, era una maravilla. Me pude despedir de ella. Quedó en dependencia antes de irse, estuve de su mano su última semana", confesaba.

"Nunca se está preparada para la muerte de una madre, es muy duro", ha explicado entre lágrimas.

El testimonio de la ex azafata y su emotivo mensaje de despedida por el Día de la Madre, caló dentro de sus compañeros de programa, de Emma García y del propio Kiko, que se puso en contacto con ella para darle el pésame, a quien ha agradecido el gesto públicamente.

La colaboradora ha explicado que lo que más le ha dolido ha sido lo joven que se fue de casa y el poco tiempo que pasaba con ella. "Le debo mucho, mi madre era dulzura. Ha sido siempre muy generosa con todos. Me queda que me fui muy joven. Una vez al mes iba a Málaga a verla porque quería pasar el mayor tiempo posible con ella. No era nada autoritaria, me ha trasmitido amor incondicional, la sonrisa...".