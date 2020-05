11 may 2020 sara corral

Tamara Gorro se ha convertido en una de las 'youtubers' más seguidas del momento. Y es que la joven se ha ganado a sus seguidores con su espontaneidad y carisma del que hace eco a través de sus redes sociales. Durante este confinamiento, Tamara ha desvelado a sus fans en reiteradas ocasiones, lo difícil que estaba siendo pasar este momento separada de sus hijos. Pero ayer, sorprendió a todos con este vídeo del reencuentro.

Ezequiel Garay, el marido de Tamara, ha estado aislado en casa durante un par de semanas tras haber pasado el COVID-19. Antes de que diera comienzo el estado de alarma, la pareja decidió que lo mejor sería que sus hijos viajaran a Madrid para pasar el confinamientos con sus abuelos. Ahora, bajo las directrices del médico, los pequeños han vuelto a casa y han protagonizado este tierno momento.

"Después de dos meses separados de nuestros hijos, volvemos a reencontrarnos", comenzaba a escribir Tamara al pie de foto, a lo que añadía: "No tengo palabras para describir lo que siento... he pasado miedo, incertidumbre y angustia por no saber cuándo podría abrazar a mis hijos y sobre todo por ser consciente de lo mal que ya lo estaban pasando...".

"Os agradezco de corazón la cantidad de consejos que me habéis dado las personas que también habéis podido realizar la reagrupación familiar. He tardado cuatro semanas en conseguir todos los permisos necesarios para justificar ante las autoridades el motivo del viaje", explicaba Tamara a sus seguidores a través de Instagram, a lo que añadía: "Muchos papeles y estrés pero siempre cumpliendo la ley y sobre todo siendo responsables".