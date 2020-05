20 may 2020

Días después de que se desatara a tormenta por ese vídeo en el que aparecía en casa de Alfonso Merlos, al que hacíamos siendo pareja de Marta López, Alexia Rivas sucumbía a la presión y cogía la baja médica para apartarse del circo mediático. Si bien es cierto que la cantidad de informaciones sobre el culebrón ha disminuido, no menos lo es que la periodista sigue estando en el centro de la actualidad.

Ahora porque estaría apuntada en una agencia de modelos. Es 'Jaleos' quien asegura que busca trabajo como tal (aunque de momento parece que no ha tenido mucha suerte en este terreno) con un perfil publicado en la web de Model Management. "Soy periodista que actualmente trabaja de reportera en televisión. Con ganas de adoptar nuevos proyectos y retos y crecer profesional y personalmente. Muy ambiciosa y trabajadora", se define en esa página.

Por supuesto, el tema era tratado en la mesa de debate rosa de 'Ya es mediodía' donde no olvidemos que trabaja Marta. Y por supuesto, esta no perdía la oportunidad de dar su opinión al respecto: "No la veo. A ver a mi me parece una niña muy mona, pero tanto como modelo…". Marta lanzaba el primero de los dos ataques: "Todo lo demás que pone ahí, creo que se ha pasado un poco. En la altura creo que también se ha pasado un poquito, se ha subido un poquito…".

La colaboradora aún tenía un as en la manga para asestarle el golpe definitivo a Alexia, haciendo alusión a cómo se ha escondido a medida que el culebrón se iba magnificando y se daban detalles de su vida íntima: "Si tan trabajadora dice que es, yo estoy deseando de que empiece a trabajar otra vez y que la podamos ver".