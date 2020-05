21 may 2020

Es la última expulsada de 'Supervivientes' a la que le ha dado tiempo a regresar a España. Además de verla en el plató, en las galas del 'reality', Yiya ha concedido una entrevista a 'Lecturas' en la que ha explicado que se ha dado cuenta durante el concurso que sufrió unos desórdenes alimenticios en su juventud que, ahora, ha identificado como anorexia.

"En esa soledad, le puse nombre y asumí qué padecí anorexia desde los 12 hasta los 18 años, lo controlaba todo, viví cosas muy feas", explica Yiya que, ahora, lo que va a intentar es recuperar algo de ese peso que ha perdido durante el concurso (13 kilos). ¿Cómo empezó todo? "Empezó por un comentario, yo no estaba ni gorda, estoy más ceporra ahora. Un tío mío me tocó la pierna. Me dijo 'gruesota'. Esa navidad adelgacé 8 kilos" ha explicado.

"Me servía comida y cuando mi madre se iba a la cocina, la devolvía a la fuente. Manchaba el plato, si tenía comida en la boca hacía como que tosía y me limpiaba la boca y echaba la comida que tenía". continuaba antes de rematar sobre este tema: "Pensaban que era una tontería de la edad. Nunca fue una tontería. Era mentalmente inhumano, una gran autodestrucción".

Una presión por su peso y su imagen que desencadenó en ese desorden alimenticio sobre el que ha hablado ahora por primera vez.