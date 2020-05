25 may 2020

En 'Little Fires Everywhere' hay fuegos, no es una metáfora. La serie que en España emite Amazon fue el último trabajo de la recientemente desaparecida Lynn Shelton, productora ejecutiva y directora de varios capítulos.

Reese Whiterspoon y Kerry Washington protagonizan esta historia basada en la novela de Celeste Ng. Dos mujeres, sus familias, la maternidad, hijas torturadas (quizá pirómanas), videoclubs (estamos a finales de los años 90) y Shaker Heights (Ohio, Estados Unidos), la idílica ciudad donde nació Paul Newman.

A propósito de Allen

Portada de la autobiografía de Woody Allen. pinit

Woody Allen habla de Mia Farrow como Elena Garro de Octavio Paz. Muy mal. Pero faltaría más. Y volviendo a explicar el falso asunto de los abusos de manera clara. En su memorias 'A propósito de nada' (Alianza), Allen repasa sus películas, los directores a los que admiraba y asuntos como su falta de pericia técnica y que se arrepiente de haber dispuesto de dinero y control artístico y no haber hecho una gran película. También dice que como no cree en el más allá, lo mismo le da ser recordado como un pederasta que como director. Un libro para cualquiera a quien le guste Allen. Y como él confiesa, le gusta más escribir que dirigir.

El dios compositor

El compositor Manuel Alejandro. pinit

Un amigo mío le decía a Fermín Bohórquez que cuando su padre muriera, Jerez sería igual que Valdepeñas. Pero todavía quedaba Manuel Alejandro, el compositor de nuestra banda sonora sentimental ("Porque se vuelven cadenas lo que fueron cintas blancas. El amor acaba"). "Si no hubiera sido de Jerez no habría escrito así", dice Julio Iglesias.

Es un señor nacido en 1933 que siempre habla de nosotros en sus canciones. TVE estrena este lunes el documental 'La fuerza de los mares', dirigido por Álvaro Zancajo (también es suyo el guión). Jeanette: "Este señor en la cama tiene que ser maravilloso". Suya es 'Soy rebelde'. Y, sobre todo, las grandes canciones de Rocío Jurado ('Señora', 'Se nos rompió el amor'), a la que dice que observaba para escribirle canciones. También es autor de las de Raphael ('Qué sabe nadie'). Y encima dice Manuel Alejandro que es un mal escritor. Un escribidor.

Hemingway enamorado

Portada de 'Hemingway en otoño' pinit

Ya tenemos otro de esos preciosos libros de Hatari Books, esta vez 'Hemingway en otoño', de Andrea di Robilant (sobrino de Olghina de Robilant, el amor adolescente del rey Juan Carlos). En 1948, Hemingway que todavía no ha cumplido los 50 viaja con su mujer, Mary Welsh, a Venecia. Allí conoce a la joven Adriana Ivancich bajo cuyo influjo vuelve a la literatura (lleva diez años sin escribir una novela). Escribirá 'Al otro lado del río', basado en la blanca relación con Adriana (sigue con su mujer). También escribe 'El viejo y el mar'. Y en 1954 gana el Nobel de Literatura.