26 may 2020

Compartir en google plus

La participación de Ana María Aldón (su impactante cambio de look) en 'Supervivientes 2020' ha puesto, de manera inevitable, a su marido, José Ortega Cano, en el centro de la actualidad informativa. Porque se ha hablado mucho de si su matrimonio era o no tan sólido como se presuponía. Y se han sacado trapos sucios. De la vida de su mujer, pero también de la suya. Eso, quieras que no, afecta. También al físico (ya lo vimos durante 'GH VIP 7' con Diego Matamoros).

Lo cierto es que hace unos días el diestro entró en 'Socialité' para hablar del 'shock' que le había supuesto esa confesión de la diseñadora sobre el comportamiento que su padre tenía hacia su madre y el auténtico clima de terror en el que pasó su infancia (aquí, todos los detalles). Pero, lejos de impactar que José no estuviera al tanto de este capítulo de la vida de su mujer, lo que llamaba la atención era el aspecto de este.

Porque ha perdido peso. Bastante además. Hasta el punto e que algún que otro usuario en Twitter no pudo resistirse y colgó un fotograma de esa intervención y lanzaba el siguiente texto al lado: "¿Pero como le puede decir María Patiño a Ortega Cano que está muy guapo y rejuvenecido? Si parece Nosferatu".

Pero como le puede decir la Patiño a Ortega Cano que está muy guapo y rejuvenecido??



Si parece Nosferatu!! #Socialité338pic.twitter.com/TEOyHfNWRS — Bichito (@Happy01033936) May 24, 2020

Este tuit no era el único que ponía de manifiesto esa preocupación por Ortega Cano que, efectivamente, en esa conexión aparece con una pérdida de peso más que llamativa. Suficiente para la ola de comentarios a la que hemos asistido en las redes sociales.