28 may 2020 sara corral

José Antonio Avilés se ha convertido en uno de los concursantes más polémicos de esta última edición de 'Supervivientes 2020'. El joven colaborador de 'Viva la vida', que entró preparado para dar caña en las playas de Honduras, no esperaba que durante su concurso se desmantelara su verdadera personalidad y sus grandes deudas aquí, en España. Ayer, tras haber pedido perdón por sus actitudes, volvía a la carga con este supuesto 'affaire' de Ivana Icardi y un cámara del programa.

Tras la polémica ruptura de Ivana Icardi y Hugo Sierra dentro de la isla, la joven ha dado mucho de lo que hablar al mostrar en repetidas ocasiones lo enamorada que estaba de Hugo. Algo que ha querido desmentir hoy José Antonio al asegurar que la italiana habría tenido un 'affaire' con un cámara.

"¿Tú crees que Ivana ha empezado a olvidar a Hugo con otro chico en Honduras?", le decía el presentador a Avilés, a lo que añadía: "A nosotros nos ha llegado que tú vas diciendo que Ivana se acostó con un miembro del equipo de ‘Supervivientes".

Aunque los protagonistas de la historia han negado rotundamente estas informaciones, el joven ha repetido: "Yo no he dicho nada pero no voy a consentir que se me tache de mentiroso a pesar de haber mentido hace tiempo".

Ivana, que se reía ante la situación, decía: "¿Tú te acostabas conmigo en mi cama para saber lo que hago?". ¿Estará contando José Antonio la verdad? ¿O será otra de sus mentiras?.