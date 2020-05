28 may 2020

Pau Donés lleva luchando contra el cáncer de colon desde 2015. Siempre ha sido muy claro sobre su salud. No ha escondido nada a ese público al que se debe y que le ha devuelto su esfuerzo reconociéndole lo que es para el universo de la música nacional. El cantante decidió, el verano de 2018, apartarse para disfrutar de la vida. Para centrarse en estar con los suyos.

Principalmente, porque, tal y como él expresó, no quería perderse la adolescencia de su hija, Sara. Ella es una de las protagonistas de ese videoclip que acaba de sacar su padre, 'Eso que tú me das', y que es un adelanto del disco que él mismo anunció el pasado mes de abril que tenía listo para un regreso por todo lo alto, 'Tragas o escupes'. Una canción con la que agradecer a todos los que le han mostrado su aliento en esta carrera de fondo que está suponiendo su batalla contra una enfermedad que ya le llevó al quirófano hace años.

"Por todo lo que me das, te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y compañía. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida", se le escucha cantar.

Pero lo que más ha llamado la atención es esa imagen, mucho más flaco, de Pau. Un reflejo de lo arduo de ese cara a cara contra un cáncer que no termina de darse por vencido, a pesar de todas las manos que tiene él para afrontar la pelea. Donés ha perdido peso y puede que cueste reconocerle, pero su música sigue siendo la que le encumbró con éxitos como 'La Flaca' o 'Depende'.

Donés siempre ha sido muy claro sobre el cáncer. Y ha mostrado su tratamiento, sus recuperaciones, todo el proceso... "El cáncer es como un fantasma que aparece sin avisar. Por eso, es importante estar atento. Con el cáncer lo de más vale prevenir que curar cobra todo el sentido", explicaba en una de las cientos de entrevistas que ha concedido en estos cinco años.

Las gracias, habría que dárselas a él. Por la transparencia con la que siempre ha actuado. Y, por supuesto, por no dejar nunca, de manera definitiva, la música. Ni cuando han venido peor dadas.