1 jun 2020

Imelda Marcos, de 90 años, es la extravagante protagonista del documental que Movistar + estrena el domingo 7 de junio. Con un más sugerente título en inglés de ‘The Kingmaker’, ‘Imelda Marcos. Poder en la sombra’ (2019) examina el muy improbable regreso al poder de los Marcos a Filipinas (gracias al apoyo de Imelda para que su hijo Bongbong llegara a la vicepresidencia en 2016).

Dirigido por Lauren Greenfield (‘La reina de Versalles’), el multipremiado documental muestra a una Imelda reescribiendo su historia familiar de corrupción con su increíble amor a Filipinas. Una historia de poder femenino y una fábula sobre lo que se puede tergiversar la historia.

Niños prefabricados

Tras ver un almacén de cunas en Ucrania con sus niños prefabricados esperando destino, el asunto de la maternidad subrogada vuelve a estar en boca de muchos. ‘El nido’ es un thriller dramático de la BBC que el 2 de junio estrena Fimin. Después de que el embarazo de la madre de alquiler contratada se malogre, Dan y Emily aceptan la propuesta de gestación de Kaya, joven a la que conocen cuando a Emily la atropella un coche y ella la acompaña al hospital. Pronto descubrirán que es una joven problemática con un pasado oscuro. Dan está interpretado por Martin Compston, de ‘Line of Duty’.

Un cuento de monstruos

Portada del libro 'La piel' pinit

Con ‘La piel’ (Alfaguara), Sergio del Molino te deja con las ganas de leer todo Nabokov. Según el autor (el español, no el ruso) hay que empezar con ‘Invitado a una decapitación’. Nabokov compartía con Sergio del Molino la psoriasis. También con Stalin, Pablo Escobar o Cindy Lauper.

Un libro sobre la psoriasis, qué interesante. Mucho más que interesante. Una historia personal propia y una historia personal de otros. Una novela u otra cosa, da igual. Historias de taxidermia y de monstruos, de pasaportes Nansen y de maromos. Un cuento con final feliz.

Un matrimonio es un mal invento

Rachel Cusk cree que una feminista no debe casarse. Gloria Steinem también estuvo contra el matrimonio hasta que a la vejez se casó con el padre de Christian Slater. ‘Despojos’ (Libros del Asteroide) es otro de sus libros de no ficción donde refleja mejor la experiencia femenina porque la novela le resulta formal. En él disecciona sus sentimientos tras su divorcio y, ay, sorpresa, el impacto que este, la maternidad y el matrimonio tienen en la vida de las mujeres. Vale que no está descubriendo américas pero su de análisis, autoconocimiento y sinceridad hace que muchas se lean en sus literarias páginas.