19 jun 2020

Desde hace unas semanas, los colaboradores de 'Sálvame' se ponen manos a los fogones en un espacio paralelo al programa, 'La última cena' (Anabel prepara el pollo a la Pantoja), en el que demuestran sus dotes culinarias. Algunos ya han dado muestras que se les a mejor lo de entretener al público y dar bombazos que las creaciones gastronómicas. Una de ellas, obra de Kiko Hernández, llevó a la mesa de operaciones a Kiko Matamoros hace unos días.

Él mismo lo explicó ayer por la tarde ante la audiencia de Telecinco. "El 'steak tartar' que hiciste, tío, era una bomba. Me lo comí por darle en la boca a todos los que decían que estaba malo y acabé en urgencias el domingo por la noche. Me operaron el lunes porque se me obstruyó el conducto biliar por un cálculo que salió de la vesícula", le decía a su compañero.

Me operaron el lunes porque se me obstruyó el conducto biliar"

Eso sí, dejaba claro entre bromas que, de tener que demandar a alguien, cargaría judicialmente contra el programa y no contra Hernández. En tono más serio recordaba que "la alimentación es muy importante", máxime en su caso que ha padecido diferentes dolencias en los últimos años.

Una anécdota poco agradable que, por suerte, terminaba en un susto después de esa operación de urgencia por culpa de la mala maña de Hernández en la cocina.