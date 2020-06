23 jun 2020

Más de una hora anunciando una noticia... que no dieron. Eso es lo que provocó el pasado fin de semana el cabreo de los espectadores de 'Socialité', que se engancharon a la pantalla del televisor a la espera de que María Patiño (su retoque estético más extraño) o cualquiera de sus reporteros diera el nombre de ese futbolista de Primera División que había sido cazado en una infidelidad.

No sucedió. Se cebó la información. Se repitió hasta la saciedad esa pieza en la que se generaba un interés por algo que no se llegó a materializar. Y claro, el cabreo en las redes sociales fue instantáneo y manifiesto. Porque después de referirse al asunto como "una de las mayores exclusivas de nuestra historia", todo quedaba en fuegos artificiales.

"La historia es que hay un jugador muy famoso que organiza fiestas clandestinas con chicas donde el futbolista le es infiel a su mujer. Cada seis meses, una segura. Nos dejan entrar con móviles pero no los sacamos. A mi me avisa y me dice: 'Hoy hay fiesta en tal sitio u otro con mi grupo de amigos me presento allí, bebida, comida, piscina, cachondeo'", se escuchaba decir a una chica con la voz distorsionada y sin enseñar la cara.

Recogemos algunas de las reacciones que se produjeron en Twitter, cargando con dureza contra un espacio que sentían que les había estado tomado el pelo. Porque ni siquiera se dio una explicación de por qué no se llego a dar esa identidad.

Aquí esperando a que Socialite diga quien es el futbolista infiel pic.twitter.com/DosnV9vK1T — Salseo (@TVSALSEO) June 20, 2020

APAGÓN MAÑANA a SOCIALITÉ, verás como no se inventan más noticias y hacen pensar que tienen algo para luego no decir nada, ESTAFADORES #Socialite345 — Nereida (@Wah25123582) June 20, 2020

Todo el mundo esperando un futbolista top y socialite nos vende humo y no dice el nombre y pone el mismo vídeo que se puso en sálvame el jueves pic.twitter.com/46x5r9xDh9 — Mave (@Cruelladevil29) June 20, 2020