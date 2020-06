24 jun 2020

Tres días después de ese encontronazo en el plató de 'Sábado Deluxe', Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban se reencontraron en el plató de 'Sálvame'. Primero, expusieron sus posturas por separado. Posteriormente, se procedió a un frío y tenso reencuentro que fue relajándose con el paso de los minutos y el trato de los diferentes temas que tenía en agenda el programa.

Y si bien es cierto que Jorge, que ya le mandó un mensaje como primer paso para tender un puente, nada más acabar el programa el pasado sábado, intentó que la cosa fluyera, no menos lo es que a Belén se le notaba con una molestia que solo el paso del tiempo podrá conseguir que se termine de diluir. Cuestión de sus carácteres diferentes.

"¿Crees que nuestra relación va a continuar?", le lanzaba el guante Vázquez, intentando encontrar una grieta por la que hacer entrar el buen rollo. "Yo trabajo aquí, claro que sí. Una cosa es no estar de acuerdo en ciertas ideas, pero se puede arreglar", abría la puerta de la esperanza Belén, pero con un tono que no dejaba dudas de que no será a corto plazo. Que necesita un poco más de reflexión para perdonarle.

"Me sentí humillada por ti en el momento en que me gritaste. Puedes no estar de acuerdo con mi discurso, pero no me lo respetaste", le explicaba lo que peor le había sentado dentro de esa discusión de la que llevamos hablando desde entonces. Pero también daba un paso atrás en cuanto a su comportamiento para reconocer que "cometí un fallo al decirte que tú no lo habías pasado".

El presentador le lanzaba otra pregunta: "¿Por qué no has contestado a mi mensaje?". La Esteban tampoco tenía problema en responderle y, de paso, desvelar el contenido del mismo: "Era un mensaje innecesario. ‘Soy buena persona y te perdono’, me dijiste… ¿De qué?".

Era entonces cuando Jorge Javier manifestaba lo que le había dolido en ese roce con una de sus mejores amigas: "Me dolió muchísimo y me cabreó tantísimo… Intenté buscar tu mirada y no la encontré porque me la evitabas. No encontré la complicidad de una amiga que estaba viendo que yo estaba quedando fatal en un plató, totalmente fuera de mí. Intentaba pedir un salvavidas que no encontré. Yo sí que me sentí humillado, Belén".

"Para mí esto en nuestra relación no tiene nada que ver, es un desencuentro y ya está. Por eso estuve este fin de semana tranquilísimo. Yo no le he dado ninguna importancia", añadía este, encontrando una respuesta emocionada de Belén, que no era capaz de contener las lágrimas: "Lo he pasado mal, he llorado mucho. No comprendo que con la que se montó estuvieses tan tranquilo este fin de semana tomando el sol… Yo estaba hablando de lo que yo he vivido y me expresé mal. No quería humillarte".

"Te sigo queriendo y te sigo teniendo cariño", remataba Belén. Aunque eso sí, el abrazo, tendrá que esperar. Normas de la distancia social que todo lo envuelve...