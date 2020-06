26 jun 2020

Desde que naciera su hijo, Aurah Ruiz ha dado todo tipo de detalles sobre esa enfermedad que tuvo a Nyan durante el primer año de su vida hospitalizado y que le hace precisar una atención diaria muy estricta. Pero sobre lo que nunca había hablado la canaria era sobre esa incompatibilidad genética entre ella y el padre del niño, Jesé Rodríguez, que sería la causante de esta enfermedad.

Los médicos nos llegaron a decir que si éramos familia"

Como ya es habitual, Aurah ha utilizado su canal de Mtmad para desahogarse de cara a sus seguidores y dar explicaciones al respecto de esa vida que lleva como consecuencia de los problemas de salud de su pequeño. "Tanto él como yo tenemos el mismo gen mutado. El niño ha heredado ese gen pero su cuerpo no responde. Genéticamente Jesé y yo no somos compatibles, los médicos nos llegaron a decir que si éramos familia", ha explicado.

¿Qué pretende con esta confesión? Acallar las voces que han surgido en los últimos tiempos y que la señalaban como culpable de la enfermedad de su hijo. Porque, en estos años, ha tenido que hacer frente, mientras se ocupaba de estar a su lado, a multitud de críticas en las redes sociales.

Algunas de ellas, precisamente, por hablar de Nyan en Instagram, algo que también ha querido explicar a qué se debe. "Me empecé a enterar que venía a la isla pero no venía a visitar al niño y me cabreé mucho", manifiesta en alusión a que Jesé no se preocupaba de ir a ver a su hijo cuando pisaba Canarias.