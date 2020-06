12 jun 2020

Desde que Aurah Ruiz se abriera el canal de Mtmad, no hay semana que no ahonde en las profundidades de una vida marcada por esa relación tormentosa con Jesé Rodríguez y la enfermedad con la que nació su hijo, Nyan, que se pasó su primer año de vida hospitalizado. Estos días, la canaria ha querido recordar con sus seguidores cuánto de duro fue ese parto.

"La doctora me pone en cuestión si me había hecho pis encima. Se veía que no era, aunque en ese momento estaba en shock, no me lo estaba inventando. Me mandaron para casa, me dicen que no habían encontrado ninguna fisura en la bolsa como para pensar que estaba en peligro", comienza Aurah, antes de dar paso a los detalles de esa experiencia que se le hizo interminable: "A las horas, me levanto, voy a la cirugía que tenía preparada y me dicen que tengo una fisura y que tengo 72 horas para inducir el parto".

"Yo le pido que por favor espere, que no quería dar a luz. Primero, por estar 'cagada'; y segundo. por querer que el padre de mi hijo estuviera conmigo, y no lo estaba. Yo solo quería dar a luz de la mano de él, estuviera o no con él. Entonces apareció Jesé, me cogió la mano y me dijo: 'Tranquila, todo va a salir bien'", prosigue Ruiz.

Aunque lo que más llama la atención es la parte en la que asegura que Janira Barm, que ya estaba en la vida del futbolista aunque no sería hasta más tarde cuando comenzaran una relación (de la que ha nacido un niño hace un par de meses y que ha terminado en una ruptura poco amistosa).

"Me llegó un mensaje de una persona que en ese momento ya estaba en su vida, y esa persona ahora mismo probablemente esté pasando por lo mismo que yo pasé. Entonces yo siempre digo: 'Karma'. Quizá entendáis lo que está pasando ahora", son las palabras que, sin citarla, dedica a Janira.