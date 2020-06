30 jun 2020

Sucedía el pasado 17 de junio. Pablo Alborán colgaba un vídeo en Instagram para revelar su homosexualidad. De manera sincera. Con naturalidad. Pero, por encima de todo para sentirse más libre. Desde entonces, además de salir a la luz alguna de esas conquistas que fue capaz de mantener en secreto durante años (como el caso de Giuseppe Di Bella, al que puedes conocer aquí), ha recibido mucho cariño.

Tanto, que el artista ha querido agradecerlo con unas palabras pronunciadas en un nuevo vídeo, pero, en esta ocasión, en sus 'stories'. "Familia, un millón de gracias por todos los mensajes que estoy recibiendo estos días, por todos los mensajes de cariño y de amor, por las cosas tan personales y tan bonitas que me estáis compartiendo", empieza diciendo el malagueño.

"Estoy recibiendo historias preciosas, superinspiradoras. Me alegro muchísimo de todas las cosas bonitas que me estáis diciendo y que sepáis que estáis me inspirando muchísimo para todo lo que viene", continúa antes de rematar ese mensaje: "Os mando un beso fuerte... y estoy superfeliz".

Alborán comenzó a recibir ese cariño desde el mismo momento en el que colgó el vídeo. Muchos amigos, como Ricky Martin (con quien se rumoreó en su día que pudo haber algo más que la composición de un tema), le demostraron que estaban a su lado en ese paso que acababa de dar días antes de que comenzara a celebrarse en todo el mundo la semana del Orgullo.