7 jul 2020

Carla Barber es, además de la mujer junto a la que Diego Matamoros está rehaciendo su vida sentimental tras separarse de Estela Grande, una de las doctoras de medicina estética de referencia de las famosas. Entre ellas, por poner un ejemplo, de Mila Ximénez, que no ha dudado en dar la cara por ella cuando así ha sido menester. Pero parece que ella misma ha probado de su medicina.

Al menos, eso es lo que se aprecia en la foto comparativa que ha colgado en su Instagram y que, a pesar de que tan solo pretendía ser una aportación al universo virtual dentro de ese 'challenge' para ver cómo hemos cambiado en la última década, se ha convertido en la imagen ideal para que sus 'followers' adviertan todos los retoques que se ha realizado en la cara.

Y no a todos les gusta el resultado final de esos tratamientos y operaciones a los que se habría sometido Carla en busca de mejorar el aspecto de su rostro. "Con todo el respeto, me parece que antes eras guapísima, no necesitabas ningún tipo de arreglo", se lee en uno de los comentarios más respetuosos que encontraremos en ese tablón en el que no pocos han salido en defensa de la doctora Barber.

"Madre mía... deja de destrozarte, por favor", "estabas mejor antes, los labios de ahora no te favorecen mucho", "estabas mas guapa antes ahora pareces un mosquito", "te estás deformando" o "la belleza de antes no la tienes ahora... demasiados retoques", son algunas de las críticas que se ha llevado Carla en sus redes sociales.