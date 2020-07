9 jul 2020

Decepcionada. Mucho. Así es como se siente María Patiño con su excompañera Terelu Campos, que realizó unas declaraciones este fin de semana en 'Viva la vida' que no le han hecho nada de gracia. Y así lo manifestaba ayer en el plató de 'Sálvame', descargando todos los sentimientos que le rondan por el comportamiento que ha tenido con ella.

Empezaremos por el origen. El viernes, Terelu acudía como invitada a 'La última cena', y Patiño se ausentaba aludiendo a problemas de salud. Un día más tarde, en 'Viva la vida', Diego Arrabal echaba leña al fuego y le señalaba a Terelu que esa ausencia no era casual... Era entonces cuando la hija de María Teresa Campos pronunciaba las palabras de la discordia: "Yo a la gente a la que le importo un pimiento no le doy explicaciones".

Todos sabemos que María no es de quedarse callada. Y no lo ha hecho: "Me considero una tía muy legal. Soy la misma María de siempre. No ha habido un cambio en mí. Si yo a ella le importo un pimiento es algo que tengo que aceptar. Me he partido la cara por ella y he sido critica por ella".

"Pero la pregunta es: ¿Ella se ha partido la cara por mí?Acepto su manera de ser. Me parece que es una buena tía. Tengo un sentimiento positivo hacia ella. En momentos de debilidad de ella lo que he intentado es echarle un mano, pero no tengo por qué pedirle perdón. Nunca he hablado desde la animadversión o desde la envidia. He estado la altura de las circunstancias siempre. Soy una tía legal siempre", continuaba con lo que era un desahogo en público en toda regla.

He intentado decir de Terelu lo que pienso"

"Esto es como cuando te deja una pareja. Lo tienes que aceptar, sin más. Por mi manera de ser me cuesta compaginar la amistad con mi profesión. Intento llevar a rajatabla estas cosas. He intentado decir de Terelu lo que pienso, independientemente de mi amistad con ella", seguía explicándose, dejando muy claro que no se arrepiente de ninguna de las críticas que le ha hecho a Terelu, porque siempre ha sido clara y se lo ha dicho a la cara.

Terelu se defiende

Patiño consideraba que Terelu cambió mucho a raíz de su cáncer, y sentenciaba de manera rotunda: "Me ha decepcionado porque le cuesta darme mi sitio. Yo me lo merezco". Era entonces cuando, por alusiones, Terelu se ponía en contacto con Jorge Javier Vázquez para revelarle que María la tiene bloqueada en WhatsApp. Ella, no lo negaba: "Sí, la bloqueé como una niñata de 12 años".

El presentador le deslizaba que cuándo iba a quitarle el castigo a Campos, y Patiño era muy contundente: "No quiero desbloquearla. Si la desbloqueo porque tú me lo dices no lo hago porque quiero. Además, como le importo un pimiento qué más da".

Terelu tenía la última palabra, porque le mandaba unos mensajes a Jorge Javier en los que se defendía y matizaba sus palabras, sosteniendo que su excompañera las había malinterpretado: "Yo no dije de esa manera que me importaba un pimiento. Alabé su profesionalidad y dije que ponía mis dos manos por ella y no me las quemaba. A Emma García le dije que no había relación. Me mandó un mensaje el domingo y cuando le contesté me había bloqueado. Sí que he estado a la altura con ella".