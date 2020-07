13 jul 2020

La guerra entre María Patiño y Terelu Campos no parece haber hecho nada más que comenzar. Porque, aunque parecía que tan solo se trataba de un distanciamiento provocado por sus diferentes maneras de entender según que aspectos (y que llevaba a que la primera bloqueara en WhatsApp a la segunda), lo cierto es que este fin de semana la beligerancia ha hecho acto de presencia.

El sábado, desde 'Viva la vida' ofrecían una serie de declaraciones de María sobre quien fuera su compañera y que, ahora, colabora en el mencionado programa. El espacio de las tardes de fin de semana de Telecinco trataba de realizar un retrato de cómo ha sido, en los tiempos recientes, la relación entre ambas. Sin embargo, parece que usaban declaraciones descontextualizadas y que no se correspondían con el cruce de palabras de los últimos tiempos.

Y María estallaba, el domingo, desde el plató de 'Socialité'. "Descontextualizar frases que digo durante años me parece injusto. Se han usado frases y utilizado palabras a lo largo de los años y no de la última semana", comenzaba María, poniendo de manifiesto que no va a dejar que se manipule la verdad al antojo de nadie.

Mirando a cámara, y con su tono más serio, lanzaba una advertencia contundente: "No me gustan los intermediarios ni que me utilicen, y fundamentalmente no me gusta que se mienta. Es muy peligroso y quieren intentar que la relación que tuvimos no vuelva a ser".

También se refería al hecho de que 'Sálvame' pudiera salir perjudicado por esta utilización de unas imágenes elegidas de manera dudosa, a su modo de ver: "No voy a permitir que nadie me utilice para desprestigiar a un programa. Por respeto a la profesión, que yo sí lo tengo". Así concluía su defensa tras dejar claro que Terelu le parece una gran profesional y persona.