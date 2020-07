17 jul 2020

Lo que llevamos de 2020 está siendo más bien intensito para Amaia Montero, que ya dejó muy claro que no se iba a achantar ante los insultos e insinuaciones que ha recibido, de manera regular, en sus redes sociales en los últimos tiempos. La cantante se ha hartado de que se hable de ella. Sobre todo, de que se ejerzan juicios de valor sobre su físico, máxime cuando los mismos vienen de personas que no la conocen de nada.

Aquel paréntesis que hizo esta primavera en Instagram se debió a las malas palabras recibidas por su peso. Ahora, lo que ha provocado que estalle son las informaciones incesantes sobre unas presuntas operaciones estéticas que habrían llevado a Amaia a lucir esa imagen actual, muy diferentes a la de hace tan solo unos meses.

Una nueva imagen de Montero publicada hace una semana, con otro aspecto aún más cambiado del que recordábamos, ha revuelto las aguas por enésima vez. En esta ocasión, era en Twitter donde colgaba esa instantánea que daba lugar al cisma. "Me meto en la boca del lobo y doy la luz...", se leía junto a esa foto irreconocible,

Me meto en la boca del lobo y doy la luz... #elquenoarriesganoganapic.twitter.com/KKcCRavflH — Amaia Montero (@AmaiaMontero) July 13, 2020

La mecha, en esta ocasión, la prendía una tuitera escribiendo tan solo dos palabras: "Nuevas cirugías". Amaia, que ya no puede más, respondía de manera contundente: "¡Efectivamente! Durante el confinamiento me he hecho unas 48 o así...pero tranquila que todavía me quedan unas cuantas...":

Montero optaba por la ironía. Por una sentencia de hartazgo. Porque no sabe qué más hacer para que se deje de valorar su cuerpo y se hable, como en los viejos tiempos, solo de su música y de su voz tan característica.