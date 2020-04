30 abr 2020

Compartir en google plus

Ni retirándose de las redes sociales dejan en paz a Amaia Montero. Recordemos que, harta de polémicas, de juicios de valor y de insultos, hace dos semanas anunciaba que se retiraba, de manera temporal, para cuidarse y ponerse "bien", dando a entender que tenía un problema de salud del que hacerse cargo.

Pues bien, la cantante se ha manifestado de nuevo en Twitter. Claro, que como para no hacerlo después de escuchar las palabras que le dedicaba la actriz argentina Lali Espósito, que en un directo en Instagram hacía acusaciones muy graves contra la exvocalista de La oreja de Van Gogh. Hay que recordar que se conocen, porque Amaia participó en uno de los episodios del culebrón 'Casi Ángeles'.

Recordando anécdotas del 'reality' en ese directo junto a su compañero Peter Lanzani, era donde Lali lanzaba el agravio contra Montero, en relación a un lance que habría tenido con la China Suárez (ex de David BIsbal): "Estaba Amaia Montero con unos tragos... Bueno, no pasa nada. Pero se cruzó con la China en un pasillo, en un momento que la China no soportaba mucho... Tenía un carácter poco controlado en esa época".

"Entonces se la cruzó a Amaia, que estaba en la suya, y chocaron el hombro, algo que a La China no le gustó nada. Se armó una que las tuvieron que terminar separando. Fue un quilombo. Qué anécdota horrible", remataba esa historia que no tardaba en tener respuesta en el Twitter de una Amaia que no piensa pasarlo por alto.

"Hola @lalioficial no nos conocemos en persona y lamento mucho que no hayas dicho en justicia lo que corresponde: que todo lo que tú contaste en tu directo de IG respecto a mí es absolutamente mentira. Sabes que he querido de buena fe, a través de nuestra compañía", se lee en el primero de esos tuits con los que Amaia ha explotado.

Hola @lalioficial no nos conocemos en persona y lamento mucho que no hayas dicho en justicia lo que corresponde: que todo lo que tú contaste en tu directo de IG respecto a mí es absolutamente mentira. Sabes que he querido de buena fe, a través de nuestra compañía — Amaia Montero (@AmaiaMontero) April 29, 2020

Espero que este mensaje te llegue y te haga recapacitar"

"y de nuestros respectivos managers, hacer las cosas de la mejor manera posible. Ha sido toda una sorpresa tu respuesta puesto que eludes lo fundamental, LA VERDAD. Es toda una decepción. Espero que este mensaje te llegue y te haga recapacitar. Nos vemos @lalioficial", continuaba en ese segundo tuit, también citándola para asegurarse de que le llegaba la notificación y lo leía.