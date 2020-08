12 ago 2020 mujerhoy

La muerte de Humberto Janeiro ha sido un duro e inesperado momento para la familia, como han demostrado las emotivas palabras que le han dedicado Víctor Janeiro y Beatriz Trapote. Una tragedia que ha provocado que se vuelva a poner en el punto de mira la relación que tenían sus hijos con él y todo lo ocurrido durante sus últimos años de vida. Tanto es así, que 'Sálvame' ha sacado a la luz unos audios del padre de Jesulín de Ubrique que reflejan el distanciamiento familiar debido a las infidelidades a Carmen Bazán.

'Sálvame' se ha encargado de demostrar la realidad de la mala relación de Humberto con sus hijos, fruto de las deslealtades de éste a su mujer. Y lo ha hecho con unos audios que envíaba en 2011 el propio Humberto a Camila Naranjo, su pareja. "Me falta lo fundamental en mi vida que es mi familia. Yo estoy que no puedo vivir", afirmaba muy afectado.

"O me voy de aquí o voy a palmar ya", decía a Camila quejándose de estar todo el día en casa. A lo que Camila le decía que ninguno de sus hijos iba a ir a darle dinero. "A él le da igual que yo viva en una perrera, le da igual. Me cago en la madre que me parió ¿Qué coño hago? Que he sido un currante toda mi vida para sacar a mis hijos adelante y ahora tus hijos te vuelven la espalda y no se preocupan lo más mínimo", añadía.

Camila le proponía ir a la televisión y contar toda la verdad, ya que necesitaba el dinero. Sin embargo, Humberto respondía que no y explicaba: "Mis hijos no quieren nada más que a su madre y no quieren saber nada de mí. Los hijos hoy no valen nada". Además, hablaba de que le gustaría volver a Ambiciones, su casa, pero que ya no podía por la llegada de María José Campanario: "No me tenía que haber mudado, he sido un confiado y bueno hasta que entró otra persona y cambiaron las tandas de todo".