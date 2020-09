3 sep 2020

No está siendo un verano plácido para Kiko Matamoros. Al menos, no todo lo que le gustaría. En primer lugar, porque la salud le ha dado guerra y ha tenido no solo que pasar por el quirófano, sino también con visitas a urgencias como consecuencias del postoperatorio. En segundo, porque las cosas con su hija Anita no pasan por el mejor momento, y Makoke ha entrado de nuevo en escena.

Pero, por si esto fuese poco, además se ha tenido que enfrentar a las críticas en las redes sociales (y hasta en el plató del programa en el que trabaja) por haberse marchado al otro lado del océano justo después de salir del hospital. Hay a quienes no les ha parecido normal. Mucho menos que haya hecho alarde de las actividades de lujo que ha realizado allí, en México (un lugar que, dicho sea de paso, fue desvelado a golpe de exclusiva al lado de su pareja, Marta López Álamo).

Sin embargo, Kiko está acostumbrado a este tipo de embestidas. Así que, su única reacción en medio de esta ola de azotes públicos, ha sido dedicarle un cariñoso agradecimiento a su compañera. Porque es ella quien no se ha separado en ningún momento de él en estas vacaciones en las que ha tenido que soportar dolores.

A punto de regresar a su puesto de trabajo (donde tiene un cara a cara pendiente con una María Patiño contra la que cargó duramente días atrás), ha querido tener un reconocimiento hacia la modelo. Junto a una imagen en la que se miran de manera cómplice y riéndose, se puede leer: "La felicidad hay que compartirla. Gracias por todo".