2 oct 2020

Justo cuando se ha descubierto ese gesto que tuvo con Terelu Campos con Kiko Hernández en medio de la pandemia y que provocaba un acercamiento entre ellos, a la hija de María Teresa se le abre un nuevo frente, Con Alonso Caparrós, con quien, además de trabajar en varias ocasiones, ellos mismos confirmaron haber tenido una noche de pasión.

En el plató de 'Sálvame', Alonso sacaba este jueves por la tarde, de nuevo, el presunto mal carácter y trato de Terelu con las personas que tenía a su cargo durante el tiempo que fue presentadora de 'Con T de Tarde'. Porque los comentarios que recibía sobre su trabajo, le hacían achicarse a un Caparrós que dio los detalles ante la audiencia de Telecinco.

Comentarios como "esto está mal", son los que aún lleva clavados en el alma. "Puede parecer no grave, pero para mí lo era, porque no deja de ser una ofensa y me hacía sentir pequeño y sobre todo me sentía incapaz de responder porque yo estaba en una situación de gratitud", explicaba.

"Me sentía despreciado, aunque Terelu no entraba por la puerta y me tenía enfilado. Creo que era una manera de ser en general. Esto lo sabe mucha gente. Lo comentamos todos en los pasillos", explicaba antes de proseguir su relato: "Me he sentido humillado por Terelu, sin que ella me quisiera humillar".

A nadie le gusta que lo menosprecien, que lo hagan sentir menos"

Acto seguido, aseguraba que no era una conducta solo con él: "Pero había una conducta general conmigo y con más gente. Era un equipo inmenso, pero cuando no estaba Terelu lo analizábamos y hablábamos de cómo lo veíamos. Muchas veces salí de allí llorando, muchas veces salí empequeñecido. E insisto: ese rol lo mantenía fuera de las horas de trabajo. Era duro. A nadie le gusta que lo menosprecien, que lo hagan sentir menos".

A pesar de todo, remataba dejando claro que era una etapa que recordaba con cariño, que le había hecho crecer en el medio, pero, a la vez, especialmente dura. Tanto como las palabras que le acababa de dedicar a Terelu que no tiene ni una semana en paz.